Подведены итоги работы промышленности Карелии в первом квартале 2022 года

Сокращение промышленного производства в Карелии за январь–март 2022 года составило 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

В обрабатывающей промышленности, к которой относится большинство отраслей экономики Карелии, производство сократилось на 93,8%.

Кроме того, ухудшились показатели в сферах ЖКХ и энергетики, которые тоже учитываются при расчете индекса промышленного производства.

Вместе с тем увеличилась добыча полезных ископаемых — на 1,2% по сравнению с первым кварталом 2021 года.