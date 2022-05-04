Подведены итоги работы промышленности Карелии в первом квартале 2022 года

Сокращение промышленного производства в Карелии за январь–март 2022 года составило 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».
В обрабатывающей промышленности, к которой относится большинство отраслей экономики Карелии, производство сократилось на 93,8%.
Кроме того, ухудшились показатели в сферах ЖКХ и энергетики, которые тоже учитываются при расчете индекса промышленного производства.
Вместе с тем увеличилась добыча полезных ископаемых — на 1,2% по сравнению с первым кварталом 2021 года.
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