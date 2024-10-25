Промышленное производство в Карелии сокращается второй год подряд

Темпы падения промышленного производства заметно снизились.

Индекс промышленного производства в Карелии по итогам первых 9 месяцев 2024 года составил 99.5% от производства за аналогичный период 2023 года. Это следует из данных, приведенных Карелиястатом за январь–сентябрь 2024 года.

Таким образом, промышленное производство, куда относится также добыча полезных ископаемых, услуги водоснабжения и водоотведения, организация сбора мусора, продолжило падение в республике уже второй год подряд.

При этом темпы падения существенно снизились. Если в прошлом году относительно 2022 года оно составило -1.4%, то в нынешнем -0.5%.