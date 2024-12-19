Промышленное производство в Карелии за год немного сократилось

По итогам 10 месяцев 2024 года промышленное производство в республике сократилось на 0.7%.

Индекс промышленного производства в Карелии в январе–октябре 2024 года составил 99.3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовали в Карелиястате.

Значительное увеличение промышленного производства в 2024 году наблюдалось в обеспечении электроэнергией, газом и паром (на 8.7%), а также в сфере добычи полезных ископаемых (на 1%).

В то же время снизилось водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (на 5.5%), и обрабатывающие производства (на 3.2%).