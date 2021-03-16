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Промышленность Карелии после спада начала года снова начала расти

Новости. Экономика
10:58, 17 Марта 2021
фото: © Sergei Bobylev/TASS
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Сокращение промышленного производства, зарегистрированное в январе в Карелии, сменилось подъемом в феврале – общие показатели оказались выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорят данные Карелиястата за январь-февраль.

По итогам двух месяцев промышленность республики выросла на 5,1% по сравнению с январем-февралем 2020 года.

Улучшение показателей произошло по всем основным видам экономической деятельности. В добыче полезных ископаемых – на 2,8%, в обрабатывающих производствах – на 7,8%.

Среди обрабатывающих отраслей лидером по темпам роста стало производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности – в 7,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Что происходит в других отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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