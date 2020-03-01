Промышленность Карелии преодолела спад прошлого года

Промышленное производство в Карелии в январе 2019 года впервые начало расти после прошлогоднего спада и увеличилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь 2020 года.

Наиболее значительный подъем зафиксирован в сфере производства напитков – на 69,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Какие еще отрасли подняли промышленность Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".