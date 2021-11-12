Промышленные альпинисты вышли на борьбу с сосульками в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводчан просят быть осторожнее, проходя у домов с работающими на крыше альпинистами.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото с промышленными альпинистами, которые в воскресенье, 5 декабря, приступили к очистке крыш домов в центре города от сосулек и наледи. Работы велись на проспекте Ленина, 5, 16, и улице Андропова, 6.

«Убедительная просьба не ставьте машины вплотную стене дома, убедитесь в безопасности. Уважаемые жители Петрозаводска, смотрите не только по сторонам и под ноги, но и посматривайте на верх домов, мимо которых проходите», - предупреждают промышленные альпинисты.

Ранее мэрия Петрозаводска напомнила организациям о необходимости очистки кровель, козырьков подъездов и навесов от снега и наледи.