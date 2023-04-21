Промышленный технопарк в Петрозаводске включили в федеральный реестр

Минпромторг России подтвердил соответствие промышленного технопарка «Южная промзона» требованиям федерального законодательства.

В Минэкономразвития Карелии сообщили о том, что петрозаводский промышленный технопарк «Южная промзона» официально аккредитован Минпромторгом России и включен в федеральный реестр, что подтверждает соответствие промышленного технопарка и его управляющей компании требованиям федерального законодательства.

Технопарк, созданный в 2020 году в рамках нацпроекта »«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», стал вторым, получившим аккредитацию в Карелии, и третьим — на Северо-Западе.

Управляющая компания ООО «Акцепт» поддерживает резидентов в освоении новых технологий, оптимизации производства, выхода на новые рынки сбыта, а также предлагает комплекс услуг для ведения бизнеса в камнеобрабатывающей отрасли.

Включение технопарка в федеральный реестр открывает возможность предоставления резидентами технопарка и управляющей компании дополнительной финансовой, информационно-консультационной поддержки, предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе:

— предоставление субсидий, грантов;

— предоставление льготных займов;

— предоставление налоговых льгот;

— содействие в организации проведения выставок, ярмарок, конференций;

— предоставления учебно-методического и научно-педагогического обеспечения,

— содействия в продвижении на рынки иностранных государств произведенной промышленной продукции.