Промышленный технопарк в Петрозаводске включили в федеральный реестр

Минпромторг России подтвердил соответствие промышленного технопарка «Южная промзона» требованиям федерального законодательства.
В Минэкономразвития Карелии сообщили о том, что петрозаводский промышленный технопарк «Южная промзона» официально аккредитован Минпромторгом России и включен в федеральный реестр, что подтверждает соответствие промышленного технопарка и его управляющей компании требованиям федерального законодательства.
Технопарк, созданный в 2020 году в рамках нацпроекта »«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», стал вторым, получившим аккредитацию в Карелии, и третьим — на Северо-Западе.
Управляющая компания ООО «Акцепт» поддерживает резидентов в освоении новых технологий, оптимизации производства, выхода на новые рынки сбыта, а также предлагает комплекс услуг для ведения бизнеса в камнеобрабатывающей отрасли.
Включение технопарка в федеральный реестр открывает возможность предоставления резидентами технопарка и управляющей компании дополнительной финансовой, информационно-консультационной поддержки, предоставления государственных и муниципальных преференций, в том числе:
— предоставление субсидий, грантов;
— предоставление льготных займов;
— предоставление налоговых льгот;
— содействие в организации проведения выставок, ярмарок, конференций;
— предоставления учебно-методического и научно-педагогического обеспечения,
— содействия в продвижении на рынки иностранных государств произведенной промышленной продукции.
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