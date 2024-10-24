Промышляя мелкими хищениями, жительница Карелии дошла до грабежа

В Пряжинском районе было возбуждено уголовное дело о грабеже.
В полицию Пряжинского района поступило заявление от продавцов одного из сетевых магазинов посёлка Чална. Они сообщили, что неизвестная женщина открыто похитила дорогое кондитерское изделие и алкоголь.
Участковый уполномоченный полиции установил, что к грабежу причастна 44-летняя местная жительница, у которой ранее проблем с законом не возникало.
Похищенные продукты, торт и спиртное, подозреваемая успела употребить. Женщина признала вину. Кроме этого, было установлено, что сельчанка причастна к серии мелких хищений из магазинов, материалы об административных правонарушениях направлены для рассмотрения в суд.
По факту грабежа было возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.
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