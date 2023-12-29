Пронесший без оплаты 11 упаковок конфет юноша оказал сопротивление при задержании в Петрозаводске

Молодой человек набрал конфет на шесть тысяч и пронес мимо кассы, не оплатив товар.

Патрули Росгвардии задержали троих жителей Карелии за различные правонарушения, рассказали в пресс-службе ведомства.

В четверг, 28 декабря, в ночное время тревожной кнопкой воспользовались работники одного из гипермаркетов Петрозаводска. Там 19-летний молодой человек взял в торговом зале 11 упаковок конфет общей стоимостью более 6 тысяч рублей и прошел через кассу, не оплатив товар. При задержании мужчина оказал сопротивление.

Еще раньше сигнал «Тревога» поступил из соцучреждения Сегежи. Прибывшие росгвардейцы обнаружили на территории неизвестного пьяного мужчину. Нарушителем оказался 21-летний молодой человек.

Похожий случай произошел в Петрозаводске. Сотрудники автовокзала сообщили росгвардейцам, что около здания находится нетрезвый мужчина. Выяснилось, что это 36-летний местный житель.

Представители Росгвардии задержали всех нарушителей и передали их полиции для дальнейшего разбирательства.