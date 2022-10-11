Проникать на территорию энергообъектов – смертельно опасно!

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает правила безопасности вблизи энергообъектов.
Запрещается посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, производить самовольные переключения и подключения в электрических сетях. Запрещается открывать двери ограждения электроустановок и проникать за ограждения и барьеры. Это может привести к печальным последствиям.
Запомните: заходить за ограждения энергообъектов могут только специально обученные люди, энергетики. Ни в коем случае нельзя проникать на территорию сооружения и даже находиться в нескольких метрах от него, ведь можно получить смертельную электротравму.
В трансформаторную будку поступает большое количество электричества, оттуда оно растекается по квартирам, школам, магазинам и заставляет работать технику. Напряжение здесь очень высокое! Поэтому играть вблизи и тем более открывать двери трансформаторных будок категорически нельзя!
При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.
Электричество очень опасно! Чтобы не навредить себе и окружающим, нужно помнить:
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