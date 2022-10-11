Проникать на территорию энергообъектов – смертельно опасно!

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает правила безопасности вблизи энергообъектов.

Запрещается посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, производить самовольные переключения и подключения в электрических сетях. Запрещается открывать двери ограждения электроустановок и проникать за ограждения и барьеры. Это может привести к печальным последствиям.

Запомните: заходить за ограждения энергообъектов могут только специально обученные люди, энергетики. Ни в коем случае нельзя проникать на территорию сооружения и даже находиться в нескольких метрах от него, ведь можно получить смертельную электротравму.

В трансформаторную будку поступает большое количество электричества, оттуда оно растекается по квартирам, школам, магазинам и заставляет работать технику. Напряжение здесь очень высокое! Поэтому играть вблизи и тем более открывать двери трансформаторных будок категорически нельзя!

При обнаружении обрыва проводов, искрения, повреждения опор, изоляторов, незакрытых или повреждённых дверей трансформаторных подстанций или электрических щитов, сорванных знаков необходимо незамедлительно сообщить по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.

Электричество очень опасно! Чтобы не навредить себе и окружающим, нужно помнить:

Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Все они обозначены специальным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током.

Нельзя открывать двери трансформаторных будок.

Нельзя подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле. Нельзя трогать провода.

Нельзя бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки. Нельзя запускать воздушных змеев или планеры около электроустановок и линий электропередачи.

Нельзя рыбачить вблизи линий электропередачи, чтобы не погибнуть, если удочка или леска заденут провода.

Нельзя залезать на опоры линий электропередачи.

Нельзя разжигать костры и складывать дрова, солому и другие легковоспламеняющиеся предметы вблизи линий электропередачи.