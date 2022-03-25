Проникать на территорию энергообъектов – смертельно опасно!

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает правила безопасности вблизи энергообъектов.

Что внутри гудящей будки? Интересно не только детям, но и взрослым

Всё просто — лёгкий гул издаёт оборудование трансформаторной подстанции.

Помните, что приближаться к ней — смертельно опасно, можно получить сильнейший удар электрическим током.

Подходить, а тем более открывать ее может только специально обученный энергетик в защитной одежде и каске — как у мастера Карельского филиала «Россети Северо-Запад» Виктора Пономарёва.

Он покажет, как выглядит трансформаторная подстанция внутри, и как подает напряжение потребителям.

Не повторять!

Подробнее в нашем видео: