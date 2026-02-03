Пропала 36-летняя жительница Карелии

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия разыскивает Простакову Наталью Викторовну, чье местонахождение неизвестно с 2 февраля 2026 года.
Пропала 36-летняя Простакова Наталья Викторовна из посёлка Валаам Сортавальского района, Республики Карелия, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Её местонахождение неизвестно с 2 февраля.
Известно, что девушка ростом 165 см, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и серо-голубыми глазами.
Была одета черную куртку, черное платье и черные ботинки.
Отряд просит сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800) 700-54-52 или 112.
