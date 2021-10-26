Пропавшая пять дней назад актриса Светлана Светличная найдена на съемках ТВ-шоу

Российская актриса Светлана Светличная во вторник, 26 октября, найдена сотрудниками Московского уголовного розыска.

Как сообщают «Известия», женщина здорова и в настоящее время участвует в съемках ТВ-шоу. Артистку обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна.

О пропаже Светличной стало известно накануне. Последний раз 81-летнюю артистку видели 22 октября на киностудии им. Горького. С сыном на связь она не выходила с 21 октября.

Волонтеры организовали масштабную поисковую программу, они расклеивали листовки и разыскивали пропавшую по районам Москвы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки.