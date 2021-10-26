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Пропавшая пять дней назад актриса Светлана Светличная найдена на съемках ТВ-шоу

Новости. Общество
13:34, 26 Октября 2021
фото: © Сергей Кузнецов / РИА Новости

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Российская актриса Светлана Светличная во вторник, 26 октября, найдена сотрудниками Московского уголовного розыска.

Как сообщают «Известия», женщина здорова и в настоящее время участвует в съемках ТВ-шоу. Артистку обнаружили в киностудии на улице Эйзенштейна.

О пропаже Светличной стало известно накануне. Последний раз 81-летнюю артистку видели 22 октября на киностудии им. Горького. С сыном на связь она не выходила с 21 октября.

Волонтеры организовали масштабную поисковую программу, они расклеивали листовки и разыскивали пропавшую по районам Москвы.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю столичного управления ведомства Андрею Стрижову доложить ему об обстоятельствах исчезновения артистки.

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Комментарии

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насмешница
2021-10-26 14:53:00
Дмитрий Быков
Басня

Да, подлый муравей, пойду и попляшу
И больше ни о чем тебя не попрошу.
На стеклах ледяных играет мерзкий глянец.
Зима сковала пруд, а вот и снег пошел.
Смотри, как я пляшу, последний стрекозел,
Смотри, уродина, на мой прощальный танец.

Ах, были времена! Под каждым мне листком
Был столик, вазочки, и чайник со свистком,
И радужный огонь росистого напитка...
Мне только то и впрок в обители мирской,
Что добывается не потом и тоской,
А так, из милости, задаром ,от избытка.

Замерзли все цветы, ветра сошли с ума,
Все, у кого был дом, попрятались в дома,
Повсюду муравьи соломинки таскают...
А мы, не годные к работе и борьбе,
Умеем лишь просить: "Пусти меня к себе!" -
И гордо подыхать, когда нас не пускают.

Когда-нибудь в раю, где пляшет в тишине
Веселый рой теней, - ты подползешь ко мне,
Худой, мозолистый, угрюмый, большеротый,-
И, с завистью следя воздушный мой прыжок,
Попросишь: "СТРЕКОЗА,ПУСТИ МЕНЯ В КРУЖОК!"
А я скажу: "Дружок! Пойди-ка поработай!"
Русский
2021-10-26 15:49:20
насмешница, фамилия этого
рифмоплета либероида - зилбертруд. Быков - это кличка. Не вводи людей в заблуждение.
насмешница
2021-10-26 16:05:21
Русский, а твоя фамилия никому даром не нужна. Вся твоя идентичность - пятый пункт
Сеня
2021-10-26 14:13:44
Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
Всё прошло: с зимой холодной
Нужда, голод настает;
Стрекоза уж не поет:
И кому же в ум пойдет
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползет она:
«Не оставь меня, кум милый!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!»-
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?»-
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас —
Песни, резвость всякий час,
Так что голову вскружило».-
«А, так ты…» — «Я без души
Лето целое всё пела».-
«Ты всё пела? Это дело:
Так пойди же, попляши!» ( И.Крылов про эту бабушку )
Кир
2021-10-26 14:03:44
Надоела.
Саныч
2021-10-26 17:45:06
Кир, это особый магнетизм. Их к Останкино тянет.
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