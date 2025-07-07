Пропавшая в Карелии группа туристов из Саратова вышла на связь

В МЧС Карелии рассказали, что пропавшие туристы из Саратова отзвонились.

Группа туристов из семи человек зарегистрировалась на шестидневный сплав по реке Писта, что протекает на севере Карелии, в Лоухском районе. В понедельник туристы перестали выходить на связь, и родственники забили тревогу.

В МЧС «Столице на онего» рассказали, что о туристах знают. Они вышли в поход на катамаранах. Поскольку территория приграничная, связь с ними держат сотрудники Погранслужбы Карелии. По данным спасателей туристы отзвонились.

Добавим, что группа зарегистрирована. В МЧС о завершении похода они должны сообщить 12 июля.