Пропавшая в Питкярантском районе 15-летняя девочка найдена живой

23 ноября найдена живой 15-летняя девочка, которая пропала в Питкярантском районе Карелии в ночь с 20 на 21 ноября.

Подросток ушла из дома в деревне Янис и не выходила на связь более двух суток. Волонтеры отряда «Длинный берег» организовали масштабные поиски с привлечением местных жителей и экстренных служб.

23 ноября поисковая операция увенчалась успехом — девочка была обнаружена живой, сообщили в отряде «Длинный берег». Участники операции выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках и оказывал помощь. Родственники девушки также поблагодарили волонтеров и всех неравнодушных граждан за помощь в поисках.

Ранее мы сообщали, что в Питкярантском районе пропала 15-летняя жительница деревни Янис Карина Ауланга.