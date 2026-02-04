Пропавшего без вести петербуржца разыскивают в Карелии

Жителей Карелии просят оказать содействие в поисках пропавшего мужчины из Санкт-Петербурга.
3 февраля в Санкт-Петербурге пропал 35-летний местный житель Ярослав Коренев. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт», мужчина может находиться на территории Карелии.
— Приметы: рост — 190 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые, — рассказали там.
В день исчезновения молодой человек был одет в черную куртку, светло-коричневые штаны, зеленые кроссовки и черную шапку. С собой он взял серебристый рюкзак.
Любые сведения о возможном месте пребывания пропавшего необходимо сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112. Спасателям требуется помощь добровольцев.
