Пропавшего из Республиканской больницы мужчину нашли

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В Петрозаводске нашли пропавшего мужчину, плохо ориентирующегося в пространстве, сообщил в МВД Карелии.
Найден мужчина, самовольно покинувший накануне медицинское учреждение. Криминальной составляющей не усматривается.
Полиция благодарит всех откликнувшихся граждан.
Ранее сообщалось, что мужчина 1976 года рождения 18 апреля около 16:00 часов самовольно покинул Республиканскую больницу имени Баранова и ушел в неизвестном направлении.
Мужчина плохо ориентируется в пространстве, может не понимать, где находится, не знать своего имени.
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