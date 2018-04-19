Пропавшего из Республиканской больницы мужчину нашли

В Петрозаводске нашли пропавшего мужчину, плохо ориентирующегося в пространстве, сообщил в МВД Карелии.

Найден мужчина, самовольно покинувший накануне медицинское учреждение. Криминальной составляющей не усматривается.

Полиция благодарит всех откликнувшихся граждан.

Ранее сообщалось, что мужчина 1976 года рождения 18 апреля около 16:00 часов самовольно покинул Республиканскую больницу имени Баранова и ушел в неизвестном направлении.

Мужчина плохо ориентируется в пространстве, может не понимать, где находится, не знать своего имени.