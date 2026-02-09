Пропавшего юношу из Мурманской области разыскивают в Карелии

Жителей Карелии просят оказать содействие в поисках пропавшего мончегорца.
4 февраля в городе Мончегорске Мурманской области пропал 22-летний местный житель Даниил Тепленков. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт», юноша может находиться на территории Карелии.
— Приметы: рост — 170 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза серые, — рассказали там.
В день исчезновения молодой человек был одет в красную куртку, черные штаны, темно-синие ботинки и черную шапку.
Любые сведения о возможном месте пребывания пропавшего необходимо сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112. Спасателям требуется помощь добровольцев.
Ранее мы писали, что в Карелии разыскивают 35-летнего жителя Санкт-Петербурга Ярослава Коренева, местонахождение которого остается неизвестным с 3 февраля.