Пропавшего туриста нашли в желудке акулы

На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии.

В субботу, 2 ноября, 44-летний путешественник, прилетевший на отдых с супругой, отправился поплавать в Индийском океане и бесследно исчез. Жена забила тревогу и организовала поисково-спасательную операцию. Туриста безрезультатно искали при помощи вертолета, морских судов, дайверов и собак-ищеек, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Спустя несколько дней вблизи туристических пляжей заметили акулу, представляющую угрозу отдыхающим. Ее поймали и в ходе вскрытия в желудке хищной рыбы обнаружили руку с обручальным кольцом пропавшего туриста.

Человеческие останки направят на ДНК-тестирование. Однако супруга пропавшего шотландца уже идентифицировала обручальное кольцо ее мужа.