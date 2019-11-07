Подписаться
Новости. Общество
19:10, 07 Ноября 2019
фото: © EPA/ИТАР-ТАСС/HELMUT FOHRINGER

Пропавшего туриста нашли в желудке акулы

Загрузка...

На французском острове Реюньон акула растерзала туриста из Шотландии.

В субботу, 2 ноября, 44-летний путешественник, прилетевший на отдых с супругой, отправился поплавать в Индийском океане и бесследно исчез. Жена забила тревогу и организовала поисково-спасательную операцию. Туриста безрезультатно искали при помощи вертолета, морских судов, дайверов и собак-ищеек, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Спустя несколько дней вблизи туристических пляжей заметили акулу, представляющую угрозу отдыхающим. Ее поймали и в ходе вскрытия в желудке хищной рыбы обнаружили руку с обручальным кольцом пропавшего туриста.

Человеческие останки направят на ДНК-тестирование. Однако супруга пропавшего шотландца уже идентифицировала обручальное кольцо ее мужа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.11.2019, 18:00
Вышли новые детективные сериалы, которые стоит посмотреть
03.11.2019, 16:15
Трассы в Карелии не будут очищать от снега
31.10.2019, 13:36
Мусоровозы "начали эвакуировать" машины в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.11.2019, 09:20
Появилось видео с места смертельной аварии в Карелии (ВИДЕО)
03.11.2019, 11:00
Волки съели собаку в поселке Карелии
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками

Аналитика

Сегодня 17:14
Политкухня
Этот праздник не задушишь, не убьешь 2
В Петрозаводске годовщину Великого Октября отметили праздничным шествием и митингом на главной городской площади. 
"Мы передвигаем город" 8
Сегодня 15:54
Память с грамматическими ошибками 7
Сегодня 09:26
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
05.11.2019 10:42
Сделано в Карелии – сделано для бизнеса
31.10.2019 15:41
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:46
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
"Мы потеряли, а вернее, у нас отняли что-то очень важное..." 5
05.11.2019 14:33
архив чтиво

Медиа

Шествие КПРФ в Петрозаводске 7 ноября
Сегодня 17:10
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»