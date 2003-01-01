Пропавшего в лесу пожилого мужчину нашли возле озера Питкялампи

В Питкярантском округе развернулась спасательная операция.

О спасательной операции, развернувшейся в Питкярантском округе 18 сентября, рассказали в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

В 15 50 спасателям Карельской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Питкярантском округе у озера Питкялампи в лесу заблудился мужчина 78 лет. Об этом сообщил его сын, приехавший с отцом в лес за грибами.

Спасатели Сортавальского ПСО КРПСС выехали на место и нашли пропавшего пенсионера до наступления темноты.