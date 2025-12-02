Пропавшей после пожара в Петрозаводске собаке ищут дом

Хозяин отказался от найденной накануне собаки. Волонтеры ищут ей новый дом.

Собака по кличке Ума ищет новых хозяев. Напомним, она пропала после пожара в таунхаусе на Университетской улице. Накануне ее нашли, но в итоге хозяин отказался от питомца, сообщили волонтеры «Биг Алерт».

— 6 суток Ума бегала по городу, после пожара в её доме. Домашняя девочка, голодная, холодная, в сильнейшем стрессе. Нам удалось её поймать, но появилась новая проблема, Уме срочно нужна передержка на неопределенный срок, хозяин её в съемную квартиру не взял, — говорится в сообщении.

Ума не стерилизована и не привита.

Напомним, 26 ноября на улице Университетской, 13 в Петрозаводске горел второй корпус таунхауса. На месте ЧП работали 30 пожарных и более 10 единиц техники. Площадь пожара достигла 200 квадратных метров. В результате пожара пострадали три человека, в том числе ребенок и беременная женщина.