Пропавшие туристы из Апатитов вышли на связь

Пропавшая супружеская пара из Апатитов вышла на связь.

«Найдены. Живы», — сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

— Они вышли на связь, — рассказали волонтеры «Столице на онего».

Напомним, супружеская пара пропала 6 августа. Как сообщила дочь, родители перестали выходить на связь. Именно 6 августа они должны были выехать домой из Карелии в Апатиты.

Ранее также родные подняли тревогу по поводу пропажи двух жителей Московской области. Они вышли в Белое море на катамаране с острова Пежостров Лоухского района Карелии. Позднее они сообщили, что у них все хорошо, просто не везде ловит связь.

Чтобы не было таких недоразумений, спасатели рекомендуют строить маршрут заранее, чтобы о нём знали родные.