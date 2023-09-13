Пропавших детей ищут на берегах Ладоги в Карелии

В Питкяранте пропали двое подростков, которые могли оказаться в чужом городе.

В паблике «Питкяранта. ДПО „Длинный Берег“» появилась информация о поиске двоих подростков, пропавших 11 сентября. По информации поисковиков, они могут находиться в Сортавале либо в Петрозаводске.

Пропали Игорь Николаевич Г., 2006 года рождения, и Алеся Игоревна О., 2008 года рождения.

В паблике просят сообщить о пропавших любую значимую информация по телефону 8-921-626-42-81 или 112.