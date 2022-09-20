Пропавших на Ладоге мужчин ищет полиция Карелии

Двое жителей Сортавалы вышли в Ладожское озеро на лодке 2 октября и пропали, сообщили в МЧС Карелии.

Пропавших на Ладожском озера двоих мужчин ищет полиция. Об этом "Столице на Онего" рассказали в пресс-службе МЧС Карелии. По информации спасателей, их силы и средства в поисках не задействованы, этим занимаются правоохранительные органы.



Напомним, 1 октября мужчины на лодке "Обь" пришли на Валаам, а на следующий день отправились с Валаама в район острова Мюкериккю и пропали. 2 октября на Ладоге поднималась волна 0,5-1 метр.

В пресс-службе МЧС отметили, что указанный остров территориально относится к Лахденпохскому району Карелии, а также пояснили, что на Валаам жители Сортавалы не заходили, а сразу отплыли на Мюкериккю.

МВД Карелии пока информацию о поисках пропавших не комментирует.