Пропавших в Карелии туристов ищут водолазы и беспилотник

К обследованию акватории Ладожского озера в Лахденпохском районе привлечены 16 человек и 10 единиц техники — пока найдена только байдарка.

Поиски трех туристов из Санкт-Петербурга, пропавших на Ладожском озере в Карелии, приостановлены. К работе планируется привлечь водолазов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

«5 мая на 19:00 часов поисковые работы завершены, 6 мая планируется привлечь 16 человек, в том числе шесть водолазов, а также 10 единиц техники, в том числе пять плавсредств, один беспилотник», — сообщили в ведомстве.

Всего спасатели обследовали 107 кв. м акватории озера, а также 46 км в непосредственно береговой линии. Результатов поиски пока не дали.

Ранее сообщалось, что туристы пропали в Лахденпохском районе Карелии, они перестали выходить на связь 3 мая. Пока спасателям удалось найти только байдарку, которая прибилась к берегу.