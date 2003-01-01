Пропавший 18 октября 67-летний житель Костомукши найден мертвым

Вся Костомукша больше недели искала пожилого мужчину, который ушел из дома.
В Костомукше найден мертвым 67-летний мужчина, поиски которого велись с 18 октября. Около 2 часов ночи он ушел из дома на улице Советской в Костомукше и пропал. Его искали родные, полиция, поисковики — весь город.
Полиция установила, что той ночью пожилой человек следовал по автодороге Костомукша — ГОК к АЗС «Роснефть», утром его видели на Ледмозерском шоссе.
26 октября поиски завершились. К сожалению, мужчина умер. Его тело обнаружено. Полиция исключает криминальную версию смерти, обстоятельства выясняются.
Выражаем соболезнования родным и близким.