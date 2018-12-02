Пропавший 29 ноября петрозаводчанин найден

Житель Петрозаводска, который 29 ноября ушел из дома и не вернулся, найден живым, сообщается в паблике поискового отряда "Доброспас".

Напомним, вечером 29 ноября Константин 1977 года рождения вышел из дома и пропал.

Начались его поиски.

В результате поисковикам поступило сообщение, что пропавшего петрозаводчанина видели в одном из сел Карелии.

На сегодняшний день Константин найден.