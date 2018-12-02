Пропавший 29 ноября петрозаводчанин найден

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Житель Петрозаводска, который 29 ноября ушел из дома и не вернулся, найден живым, сообщается в паблике поискового отряда "Доброспас".
Напомним, вечером 29 ноября Константин 1977 года рождения вышел из дома и пропал.
Начались его поиски.
В результате поисковикам поступило сообщение, что пропавшего петрозаводчанина видели в одном из сел Карелии.
На сегодняшний день Константин найден.
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