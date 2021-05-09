Пропавший без вести министр вышел из леса сам

Пропавшего в лесу министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым.

Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Мураховский вышел к людям в районе села Баслы. Находится в нормальном состоянии. Сейчас проходит обследование в больнице Большеуковского района», — говорится в сообщении.

Напомним, Мураховский пропал после того, как 7 мая уехал на квадроцикле с охотбазы в районе деревни Поспелово в 270 километрах от Омска. Официально пропажу подтвердили только вечером 9 мая, тогда же в шести с половиной километрах от охотбазы нашли квадроцикл.

В поисках участвовали волонтеры из отряда «Лиза Алерт», «Доброспас», полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, охотинспекторы и местные жители, применялись вертолет и беспилотники.

Омская полиция поблагодарила всех участников поисков.

Александр Мураховский стал главой Минздрава Омской области в ноябре. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1, куда в августе доставили Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете.