Пропавший без вести молодой житель Петрозаводска найден мертвым

Следком Карелии проводит ведомственную проверку по факту гибели мужчины 1985 года рождения.
Сотрудники Следкома Карелии проверяют обстоятельства смерти петрозаводчанина, пропавшего в мае.
Предварительно установлено, что мужчина 1985 года рождения 23 мая ушел из дома и пропал. 7 июня на берегу озера Укшозеро между деревнями Царевичи и Шуйская Чупа Прионежского района нашли его тело без внешних признаков насильственной смерти.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи решат, возбуждать уголовное дело, или нет.
Напомним, в конце мая «Столица на Онего» сообщала о том, что сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Виталия Андреевича Р. 1985 года рождения.
Мог быть в лесу около деревни Царевичи Прионежского района.
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