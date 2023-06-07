Пропавший без вести молодой житель Петрозаводска найден мертвым

Следком Карелии проводит ведомственную проверку по факту гибели мужчины 1985 года рождения.

Сотрудники Следкома Карелии проверяют обстоятельства смерти петрозаводчанина, пропавшего в мае.

Предварительно установлено, что мужчина 1985 года рождения 23 мая ушел из дома и пропал. 7 июня на берегу озера Укшозеро между деревнями Царевичи и Шуйская Чупа Прионежского района нашли его тело без внешних признаков насильственной смерти.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователи решат, возбуждать уголовное дело, или нет.



Напомним, в конце мая «Столица на Онего» сообщала о том, что сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Виталия Андреевича Р. 1985 года рождения.



Мог быть в лесу около деревни Царевичи Прионежского района.