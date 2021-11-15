Пропавший без вести объявлен в розыск в Беломорском районе Карелии

Полиция Беломорска разыскивает без вести пропавшего молодого человека.

Об этом сообщается в группе «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

Разыскивается Роман Юрьевич Л 1988 года рождения, который 24.11.2021 г. вышел из дома в Беломорске и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170, стрижка короткая, волосы светлые, глаза голубые, телосложение худощавое.

Тех, кому известно его местонахождение, просят сообщить по телефонам: 8(921)6239245, 8(911)0532676 или +79111951447.