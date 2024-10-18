Пропавший мальчик в Прионежском районе найден

Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Подростка разыскиваЛИ в поселке Чална-1 Прионежского района. Информацию об этом сообщили в паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия.

Сообщалось, что двенадцатилетний Савелий Праслов бесследно исчез 17 октября. С тех пор о нем ничего не известно. Сегодня волонтеры начали его поиск и все закончилось благополучно. Найден. Жив.