Пропавший мальчик в Прионежском районе найден

Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Подростка разыскиваЛИ в поселке Чална-1 Прионежского района. Информацию об этом сообщили в паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия.
Сообщалось, что двенадцатилетний Савелий Праслов бесследно исчез 17 октября. С тех пор о нем ничего не известно. Сегодня волонтеры начали его поиск и все закончилось благополучно. Найден. Жив.
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