Пропавший мужчина в камуфляже найден мертвым под Петрозаводском

Поиски мужчины, пропавшего 18 апреля, завершены – родным и близким выражают соболезнования.

Как сообщается в паблике «Доброспас», в минувшую среду, 21 апреля, под Петрозаводском было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения, который 18 апреля выехал на автомобиле «Нива» из деревни Половина Прионежского района и пропал.

На следующий день, 19 апреля, его внедорожник был обнаружен недалеко в старом карьере в 1,2 км от деревни Половина в сторону Петрозаводска.

Спасатели выражают соболезнования родным и близким погибшего.