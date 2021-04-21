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21.04.2021 12:56

Пропавший мужчина в камуфляже найден мертвым под Петрозаводском

Новости. Происшествия
09:02, 22 Апреля 2021
фото: © Ирина Бужор / "Коммерсантъ"
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Поиски мужчины, пропавшего 18 апреля, завершены – родным и близким выражают соболезнования.

Как сообщается в паблике «Доброспас», в минувшую среду, 21 апреля, под Петрозаводском было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения, который 18 апреля выехал на автомобиле «Нива» из деревни Половина Прионежского района и пропал.

На следующий день, 19 апреля, его внедорожник был обнаружен недалеко в старом карьере в 1,2 км от деревни Половина в сторону Петрозаводска.

Спасатели выражают соболезнования родным и близким погибшего.

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Комментарии

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Кляузник
2021-04-22 09:25:26
Теперь опасно даже куда то поехать?
udo
2021-04-22 09:05:04
Все-таки ждала его старуха с косой? Туда не бывает опозданий.
Гость
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