Пропавший мужчина в камуфляже найден мертвым под Петрозаводском

Поиски мужчины, пропавшего 18 апреля, завершены – родным и близким выражают соболезнования.
Как сообщается в паблике «Доброспас», в минувшую среду, 21 апреля, под Петрозаводском было обнаружено тело мужчины 1958 года рождения, который 18 апреля выехал на автомобиле «Нива» из деревни Половина Прионежского района и пропал.
На следующий день, 19 апреля, его внедорожник был обнаружен недалеко в старом карьере в 1,2 км от деревни Половина в сторону Петрозаводска.
Спасатели выражают соболезнования родным и близким погибшего.
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