Пропавшая на Белом море в Карелии туристка найдена погибшей

На острове в Белом море нашли тело Валерии Пужняк из Волгограда.

Тело жительницы Волгограда Валерии Пужняк, пропавшей с несколькими участниками похода по Белому морю в Карелии, было найдено на острове Малая Кималище. Об этом сообщили в поисковом отряде «Питкяранта. ДСПО «Длинный берег».

— Добровольцем ДПСО Длинный Берег и его друзьями было обнаружено тело Валерии. Остров Малая Кималище. Соболезнования родным и близким, — написали в отряде.

Напомним, группа туристов на байдарках попала в непогоду по дороге с архипелага Кузова до Соловецких островов. Четверо туристов были найдены живыми на островах. Ещё троих долго искали. Тело одного пропавших обнаружили несколько дней назад. МЧС прекратило официальные поиски, но родные и добровольцы продолжали искать пропавших.