Пропавший на озере Сандал в Карелии рыбак найден мертвым

66-летний мужчина, которого искали с 19 октября в Кондопожском районе, погиб.

Поиски рыбака, пропавшего на стыке озер Сандал и Нигозеро в Кондопожском районе, завершены. Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», мужчина погиб. В МВД Карелии «Столице на Онего» рассказали, что сначала около берега была найдена его лодка с заведенным мотором. Позже тело мужчины прибило в камыши, где его и нашли. Однако пока в полиции не называют точную причину смерти — рыбак мог просто утонуть, у него также мог случиться приступ, из-за которого он оказался в воде.

Напомним, последний раз его видели 19 октября. Он выехал на моторной лодке «Казанка 5» от кооператива «Вихрь» (озеро Нигозеро) в сторону озера Сандал к острову Нигостров. После этого на связь не выходил.

Приносим соболезнования родным и близким погибшего.

