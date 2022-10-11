Пропавший неделю назад молодой человек разыскивается в Петрозаводске (ФОТО)

Поисковики просят помочь в розыске 19-летнего горожанина.

В карельском поисковом паблике «Доброспас» появилась информация о молодом человеке, пропавшем 26 октября. Без вести пропавшего Ярослава Алексеевича В. разыскивают сотрудники МВД Петрозаводска.

Молодой человек имеет рост 190 см, нормальное телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в черно-белую куртку, темные спортивные штаны, черные кроссовки.

В обсуждении пользователи паблика сообщают, что молодой человек пропадает уже не первый раз. Его видели на остановке на улице Нойбрандербургской.