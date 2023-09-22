Пропавший с набережной Петрозаводска арт-объект вернулся на место обновленным

Скульптура «Влюбленные сердца» вновь заняла свое место у городского ЗАГСа.

Обновленная скульптура «Влюбленные сердца» вернулась на место у Дворца торжественных церемоний в Петрозаводске. Об этом рассказала врио мэра города Инна Колыхматова.

«Теперь фигура двусторонняя. При входе в ЗАГС молодоженов приветствуют символы любви — сердца, а при выходе — символ семьи — ромашка. Благодарю автора арт-объекта Александра Кима», — написала Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.

Напомним, арт-объект появился перед ЗАГСом Петрозаводска нынешним летом. Однако 12 июля «Влюбленные сердца» пропали с набережной.