Пропавший с набережной Петрозаводска арт-объект вернулся на место обновленным

Скульптура «Влюбленные сердца» вновь заняла свое место у городского ЗАГСа.
Обновленная скульптура «Влюбленные сердца» вернулась на место у Дворца торжественных церемоний в Петрозаводске. Об этом рассказала врио мэра города Инна Колыхматова.
«Теперь фигура двусторонняя. При входе в ЗАГС молодоженов приветствуют символы любви — сердца, а при выходе — символ семьи — ромашка. Благодарю автора арт-объекта Александра Кима», — написала Инна Колыхматова на своей странице в соцсети.
Напомним, арт-объект появился перед ЗАГСом Петрозаводска нынешним летом. Однако 12 июля «Влюбленные сердца» пропали с набережной.
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