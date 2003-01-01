Пропавший три месяца назад в Карелии рыбак найден мертвым

В Питкярантском районе завершились поиски рыбака Александра Куприянова.

Тело рыбака было найдено в заливе Уксунлахти. Об этом сообщили в поисковом отряде «Длинный берег». Поиски длились три месяца. Велись они в прибрежной полосе и на воде с привлечением водолазов.

— Найден. Погиб. Два слова, которые режут как бритва, разбивая вдребезги последние крупицы надежды, с которыми жили родные и близкие все эти долгие месяцы. Бесконечные поиски, изматывающие ожидания, молитвы и надежды — все это обернулось жестокой правдой. Залив, будто играя, прятал свою жертву, не выдавая ее ни водолазам, ни поисковым группам, ни отчаявшимся близким. Соболезнования родным и близким. Слова в такие моменты теряют свою силу, но знайте, что в вашей скорби мы с вами, — написали волонтеры поискового отряда.

Напомним, 65-летний Александр Куприянов из деревни Уукса Питкярантского района ушел на рыбалку 27 июня и не вернулся. С тех пор велись его поиски.

Добавим, в Кондопожском районе продолжаются поиски мужчины, выпавшего из катера во время рыбалки в Онежском озере. Ведут их в том числе водолазы с видеокамерами.