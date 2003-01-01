Волонтеры сообщили о смерти мужчины, который пропал в Суоярви 29 сентября.
Ранее стало известно, что человек пропал без вести во время рыбалки в Кондопожском районе.
Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку методов лечения болезней иммунной системы
Трассу из Карелии в Петербург перекроют на время разведения моста
В Петрозаводске улучшат освещение мемориала «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём славы»
Пенсионеры из Петрозаводска попали в больницу после ДТП в Вологодской области
Пропавший в Карелии мужчина найден мертвым
Названа самая продаваемая в России не китайская иномарка
Фрагменты барельефа из Рауталахти готовят к нанесению глазури
Волонтеры проекта «Общее дело» сохранили сотни храмов на севере России
Пытавшегося попасть из Финляндии в Россию иностранца задержали пограничники
За выходные в Петрозаводске от управления отстранили 15 водителей
В Медвежьегорске на территории лесозавода утром разгорелся пожар
День открытых дверей в жилом комплексе «Каскад» от строительной компании «ВЕК»
Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии в конце минувшей недели
Олонецкий водитель сбежал с места ДТП
Банк оштрафовали на 70 тысяч рублей за назойливые звонки пенсионерке из Петрозаводска
Появилось новое видео последствий групповой аварии на Красной в Петрозаводске
Игорь Зубарев: «Закрытие старых свалок ТКО может привести к мусорному коллапсу»
Два подростка пострадали в столкновении питбайков в Петрозаводске
В Онежском озере перевернулся катер с двумя рыбаками
Артур Парфенчиков сообщил о выделении 189 млн рублей на капремонт домов-интернатов Карелии
Полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия»
18-летний водитель без прав разбил припаркованные авто в Петрозаводске
В Прионежском районе Карелии прошла массовая проверка водителей на трезвость
Жителей Сегежи и окрестностей ждут временные отключения электроэнергии
В Петрозаводске школьницу сбили на пешеходном переходе
В Петрозаводске машина на ходу потеряла два колеса
Жестокое избиение мужчины в Петрозаводске попало на видео
Первое осеннее суперлуние можно будет увидеть две ближайшие ночи подряд
В Петрозаводске посоветовали перестроиться на «осенний» стиль вождения
Операторы горячей линии в Карелии отработали более 64 тысяч звонков с начала года
Популярную сладость назвали опасной для здоровья детей
Жителям Карелии рассказали о погоде на ближайшую неделю
Суд обязал врачей писать разборчиво
Названы 10 самых распространенных фраз мошенников
Красивая рысь позировала перед фотоловушкой в заповеднике на границе Карелии
Специалист по страхованию рассказал, какие водители чаще всего попадают в аварии
Молодой водитель устроил аварию с тремя автомобилями в центре Петрозаводска
Молодой мужчина пропал в Суоярвском округе
Небольшой дождь ожидает жителей Карелии в понедельник
Лукерья, Эвва, Иллария: в Петрозаводске назвали имена для новорожденных
Схема движения изменится в населенном районе Петрозаводска
«Благодарю за ваш бесценный труд»: Элиссан Шандалович поздравил учителей
Пропавшего мужчину ищут на западе Карелии
«Если б не было учителя»: Артур Парфенчиков поздравил педагогов с праздником
Рекордная магнитная буря завершилась
В Петрозаводске столкнулись два мотоцикла
Двоих мужчин спасли возле мыса Хююринема в Карелии
В Карелии за девять месяцев родились более 2,5 тысяч детей
Аналитик рассказал о перспективах рубля до середины октября
