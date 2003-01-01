Пропавший в Карелии мужчина найден мертвым

38-летний мужчина найден мертвым, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Смерть мужчины подтвердили в Следкоме Карелии. Как пояснили нашему изданию, криминальной составляющей в ней нет. Мужчина выпивал с соседом. Накануне был еще жив. Сегодня утром умер. Никаких телесных повреждений у него нет.

Напомним , наше издание писало о поисках пропавшего. Его местонахождение было неизвестно с 29 сентября.