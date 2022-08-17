Пропавший в Медвежьегорском районе рыбак погиб

Поиски Павла Дружинина, пропавшего на рыбалке 16 августа, завершены.

В паблике «Медвежьегорск Online» сообщается, что 47-летний Павел Дружинин, который уехал на рыбалку на озеро Путкозеро 16 августа, найден мертвым.

«Спасибо всем, кто принимал участие в поисках. О дате похорон сообщим позже», — написано в паблике Медвежьегорского района.

Ранее сообщалось, что 16 августа рыбак пропал, а 17 августа была найдена его лодка.