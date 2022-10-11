Пропавший в Петрозаводске пенсионер уехал на маршрутке

Появилась новая информация о пропавшем в Петрозаводске 77-летнем мужчине.

Вчера, 30 октября, в Петрозаводске пропал Николай Михайлович К., 1945 года рождения. Об этом сообщили в карельском отряде «ЛизаАлерт», призывая всех помочь в его поисках.

В паблике «Доброспас» была опубликована дополнительная информация о пропавшем. У мужчины с собой били палочки для ходьбы и темный рюкзак.

Кроме того, выяснилось, что пропавший во второй половине дня вышел из дома по адресу: улица Энтузиастов, 17. В 15.56 он сел в маршрутку № 25 или № 26 на остановке Ровио-Комсомольский.