Пропавший в Приладожье рыбак найден мёртвым в автомобиле

В Сортавальском районе пожилой мужчина ушёл на рыбалку и не вернулся.
Вечером 29 октября в Сортавальском районе пропал 79-летний мужчина, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.
— Спасателям Республиканской поисково-спасательной службы поступила заявка от ОМВД России по Сортавальскому району на поиски мужчины 1946 г. р., который этим же утром выехал на своём автомобиле на рыбалку в сторону озера Пойкелусъярви и в назначенное время домой не вернулся, — рассказали там.
В результате тело пропавшего пенсионера без признаков жизни было обнаружено в его автомобиле. Спасатели передали труп сотрудникам полиции.
Ранее стало известно, что 67-летний пенсионер, пропавший в Костомукше, также был найден мёртвым.