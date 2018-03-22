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Новости. Общество
11:44, 22 Марта 2018

Пропавший во вторник в Петрозаводске подросток найден

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МВД Карелии сообщило, что пропавший 20 марта в Петрозаводске мальчик 2003 года рождения найден.

В среду МВД Карелии распространило информацию о том, что полиция Петрозаводска разыскивает подростка, который 20 марта ушел гулять и не вернулся домой.

"Разыскиваемый полицией подросток найден и передан законным представителям. Криминальной составляющей в исчезновении нет", - сообщает министерство в четверг.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-03-22 12:10:47
Найден и выпорот вместе с родителями. Так должно быть. Менты не видят криминальной составляющей, потому что набраны из Пудожского района и работать не хотят. Не один я вижу странное поведение молодых на улице, когда они ищут закладки и разгребают ногами и руками снег в разных местах. Такого поведения ранее не было.
Гость
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