Пропавший во вторник в Петрозаводске подросток найден

МВД Карелии сообщило, что пропавший 20 марта в Петрозаводске мальчик 2003 года рождения найден.

В среду МВД Карелии распространило информацию о том, что полиция Петрозаводска разыскивает подростка, который 20 марта ушел гулять и не вернулся домой.

"Разыскиваемый полицией подросток найден и передан законным представителям. Криминальной составляющей в исчезновении нет", - сообщает министерство в четверг.