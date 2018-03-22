Пропавший во вторник в Петрозаводске подросток найден

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МВД Карелии сообщило, что пропавший 20 марта в Петрозаводске мальчик 2003 года рождения найден.
В среду МВД Карелии распространило информацию о том, что полиция Петрозаводска разыскивает подростка, который 20 марта ушел гулять и не вернулся домой.
"Разыскиваемый полицией подросток найден и передан законным представителям. Криминальной составляющей в исчезновении нет", - сообщает министерство в четверг.
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