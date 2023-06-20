Пропавший житель Петрозаводска вышел на связь с полицией

В МВД Карелии сообщили об окончании розыска молодого петрозаводчанина.
Житель Петрозаводска 1993 года рождения, о пропаже и розыске которого ранее сообщали в региональном МВД, нашелся.
Ориентировка была отправлена на сайт МВД 19 июня, но впоследствии разыскиваемый сам вышел на связь с полицией.
Как уточнили полицейские, криминальной составляющей в его исчезновении нет.
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