Пропавший житель Петрозаводска вышел на связь с полицией

В МВД Карелии сообщили об окончании розыска молодого петрозаводчанина.

Житель Петрозаводска 1993 года рождения, о пропаже и розыске которого ранее сообщали в региональном МВД, нашелся.

Ориентировка была отправлена на сайт МВД 19 июня, но впоследствии разыскиваемый сам вышел на связь с полицией.

Как уточнили полицейские, криминальной составляющей в его исчезновении нет.