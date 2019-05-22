Пропавшую из пансионата в Петрозаводске бабушку нашли

Велись поиски пенсионерки, которая вечером 21 мая ушла из пансионата для пожилых людей в Петрозаводске.

В группе поисково-спасательного отряда Карелии "Доброспас" сообщили, что женщину нашли живой.

Ранее мы писали, что полиция Петрозаводска разыскивала 70-летнюю женщину, которая 21 мая около 21.00 покинула помещение центра "Моя бабуля" на ул. Фрунзе, 14а. Её местонахождение было неизвестно.