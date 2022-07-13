Поиски пропавшей неделю назад жительницы Петрозаводска завершены

Объявленная ранее в розыск 32-летняя петрозаводчанка найдена живой, сообщили в МВД Карелии.

Полиция установила местонахождение пропавшей 15 июля 32-летней петрозаводчанки.

Криминальной составляющей в её исчезновении нет.

Правоохранители благодарят всех неравнодушных пользователей соцмедиа и граждан, оказавших содействие сотрудникам уголовного розыска, а также СМИ за распространение информации.