Пропавшую в Карелии девочку объявили в федеральный розыск

Поиски Ангелины Лачугиной регулярно проходят возле Медвежьегорска.

Пропавшую в лесу под Медвежьегорском Ангелину Лачугину объявили в федеральный розыск. Об этом «Столице на Онего» рассказали в Следкоме Карелии.

Там же уточнили, что поиски пропавшей девочки проходят регулярно. Подростка ищут как правоохранители, так и волонтеры.

Напомним, 17-летняя Ангелина Лачугина бесследно пропала в лесу возле Медвежьегорска в начале августа. К ее поискам подключился Следком Карелии, правоохранительные органы. По факту исчезновения Ангелины было возбуждено уголовное дело. Также лес регулярно прочесывают волонтеры.