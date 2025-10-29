Пропавшую в Ленобласти девушку нашли в Карелии

21-летняя жительница Ленобласти ушла из дома 24 октября и пропала. Нашли ее в Карелии.
Пропавшую почти неделю назад девушку нашли накануне, 29 октября, в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
О поисках 21-летней Дарины рассказывали СМИ. Девушка пропала 24 октября: ушла из дома в Пикалёво и перестала выходить на связь, писала «Фонтанка». После этого неизвестные стали пытаться вымогать у ее родных деньги.
— Предварительно установлено, что девушка попала под воздействие телефонных мошенников, — говорится в сообщении Следкома.
Следствие проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
