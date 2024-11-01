Пропавшую в окрестностях Петрозаводска пенсионерку нашли погибшей

Печально завершились поиски 85-летней женщины в Прионежском районе.

Пенсионерку, которую ранее начали разыски вать в Прионежском районе посел ее исчезновения из дачного кооператива недалеко от поселка Шуя, нашли мертвой. Об этом сообщили в паблике карельского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Найдена. Погибла», — написали в отряде, не уточняя подробности произошедшего.

Местонахождение пожилой женщины было неизвестно с 3 ноября.