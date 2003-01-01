Пропавшую в Суоярвском районе женщину нашли мёртвой

Погибшая отправилась отдыхать на берег озера Уксуярви.

В водах озера Уксуярви, расположенного вблизи посёлка Райконкоски Суоярвского района, обнаружили тело 55-летней женщины, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения.

— Погибшая отдыхала на берегу озера в компании. Поздно вечером знакомые не обнаружили её в палатке и позвонили в службу спасения, — описали там ситуацию.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют подробности трагедии. Вероятнее всего, женщина утонула.

Ранее стало известно, что со дна озера Рагнозера в Пудожском районе подняли тело 41-летнего местного жителя. Вечером 1 августа мужчина выпал за борт лодки ПВХ, на которой отправился кататься без спасательного жилета. К сожалению, всплыть на поверхность ему так и не удалось.