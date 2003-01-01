Реклама на сайте
Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40
Новости

В Деревянном до конца года откроют новую врачебную амбулаторию

10:00

Ночью в Петрозаводске горел питбайк

09:25

Малые населенные пункты Карелии подключили к 4G Билайна

09:00

На фасаде Театра кукол в Петрозаводске появилась новая вывеска

08:55

Определен город с самым длинным названием в России

08:30

Автоинспекторы в Петрозаводске помогли растерянному молодому человеку на дорогом авто

08:00

Жителям города Сортавала в Карелии вернули право на получение метеорологической сводки

07:40

Пропавшую женщину разыскивают в Петрозаводске

07:20

В Петрозаводске снесут незаконные объекты

07:00

После гибели туристов на Белом море могут отказать в возбуждении уголовного дела

06:40

Специалист назвала, что делает кофе вредным

00:10

В полиции объяснили, как мошенники заставляют людей звонить им первыми

22:00

Жителей Карелии предупредили об ухудшении погоды

21:10

Одной категории граждан в России расширят льготы на жилье

20:30

Три человека пострадали в Карелии в столкновении автомобилей с деревьями

18:20

Скважину для тушения свалки в Кондопоге только начали согласовывать

17:50

Тепло уходит. Прогноз погоды в Карелии на 20 августа

17:25

На острове Кижи прошли торжества в честь праздника Преображение Господне

16:40

Названа дата открытия Лобановского моста в Петрозаводске

16:15

В Петрозаводске начали ремонтировать единственную дорогу до микрорайона Усадьба

16:00

В поселке Кестеньга на севере Карелии открыли новое почтовое отделение

15:40

Молодая петрозаводчанка лишилась более полумиллиона рублей после звонков мошенников

15:20

Педагоги из Карелии примут участие в Форуме классных руководителей

15:00

В городе Сортавала запущен начальный этап строительства нового детского сада

14:40

Поселок Матросы с размахом отпраздновал 200-летний юбилей

14:30

Женщина погибла в ДТП в Муезерском районе

14:10

Галина Ширшина объяснила закрытие более двух десятков магазинов «Олония» в Карелии

14:00

В Суоярви на маршруте «Петрозаводск – Суоярви» появилась новая остановка

13:40

«Разговоры о важном» начнут проводить в детских садах с осени

13:10

Билайн демонстрирует уверенный рост и сильные финансовые показатели

12:59

В Прионежском районе мужчина ударил ножом своего приятеля из-за ревности

12:50

«Никто не верил в чудо»: в Карелии врачи спасли пациента с тяжелыми травмами головы

12:30

Некоторым бюджетникам повысят зарплаты

12:10

Пьяный житель Муезерского района украл у своего приятеля банковскую карту

11:50

Стены спортивной школы в Олонце украсили муралом

11:30

На дорогах Карелии пройдут массовые проверки водителей

11:00

В карельском Заонежье снимают реалити-шоу «Цивилизация»

10:15

В Петрозаводске задержали молодого наркоторговца

09:50

Открыто раннее бронирование квартир в еще одном доме в «Talojarvi. Город у воды»

09:25

Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 25 человек

09:20

В Карелии собирают деньги на лечение укушенного энцефалитным клещом мальчика

09:00

В Карелии несмотря на отсутствие лесных пожаров сохранен противопожарный режим

08:00

В Кеми закрылись все магазины «Олонии»

07:40

Совхозы Карелии увеличили заготовку кормов

07:20

В Медвежьегорске горел грузовой автомобиль

07:00

Клещи в Карелии за неделю покусали 35 человек

06:40

Минпросвещения опубликовало календарь школьных каникул на 2025-2026 учебный год

00:17
Пропавшую женщину разыскивают в Петрозаводске
Сегодня 07:20 Общество
С начала августа петрозаводчанка не выходит на связь.

фото: МВД Карелии

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Татьяну Владимировну С., 1971 года рождения. Женщина не выходит на связь с 10 августа 2025 года, сообщили в МВД Карелии.

Пропавшая плотного телосложения, глаза карие, волосы русые средней длины, на вид 40-45 лет, рост 160-165 см. Была одета в темную блузку, черные брюки и туфли черного цвета, с собой была женская сумка. 

Любую информацию о местонахождении женщины правоохранители попросили сообщать по телефонам: 89114024926, 89214552885, 739-180 или 02.

 

