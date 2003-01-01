Пропавшую женщину разыскивают в Петрозаводске

С начала августа петрозаводчанка не выходит на связь.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшую Татьяну Владимировну С., 1971 года рождения. Женщина не выходит на связь с 10 августа 2025 года, сообщили в МВД Карелии.

Пропавшая плотного телосложения, глаза карие, волосы русые средней длины, на вид 40-45 лет, рост 160-165 см. Была одета в темную блузку, черные брюки и туфли черного цвета, с собой была женская сумка.

Любую информацию о местонахождении женщины правоохранители попросили сообщать по телефонам: 89114024926, 89214552885, 739-180 или 02.